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Країни G7 підтвердили непохитну підтримку України та рішучість запроваджувати нові санкції проти Росії

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Країни G7 підтвердили непохитну підтримку України та рішучість запроваджувати нові санкції проти Росії
Міністри фінансів і керівники центральних банків країн Групи семи (G7) під час зустрічі у Вашингтоні підтвердили свою непохитну підтримку України та рішучість запроваджувати нові санкції проти Росії у відповідь на розв’язану нею агресивну війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві учасників зустрічі, повідомляє Kyodo.

Очільники фінансових блоків урядів країн G7 привітали схвалення Міжнародним валютним фондом програми для України на $15,6 мільярда та заявили свою "рішучу відданість" накладенню санкцій і запровадженню інших економічних обмежень проти Росії у відповідь на її "незаконну, невиправдану та неспровоковану війну".

У контексті зміцнення ланцюгів поставок і забезпечення економічної безпеки на тлі поглиблення зв’язків між Китаєм і Росією, які володіють важливими природними ресурсами, вони заявили, що "підвищення стійкості ланцюга постачання допоможе підтримувати макроекономічну стабільність і зробити світову економіку більш стійкою".

Головні фінансисти G7 також зазначили, що їхні держави готові й надалі докладати зусиль для підтримки країн із низьким і середнім рівнем доходу, які непропорційно постраждали від вторгнення Росії в Україну та інших глобальних проблем.

Очільники фінансів G7 раніше зустрічалися в лютому на полях зустрічі країн Групи двадцяти (G20) в Індії. Тоді вони погодилися збільшити свою економічну допомогу Україні цього року до $39 мільярдів із $32 мільярдів, обіцяних раніше, аби допомогти їй швидше відновити інфраструктуру та захиститися від російської агресії.

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