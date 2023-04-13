"Злиті документи": загальні втрати РФ та України - 354 тис. осіб, - Reuters

Американська розвідка оцінює загальні втрати української та російської сторін у війні в 354 тис. осіб.

Про це свідчать "злиті" таємні документи міноборони США, які проаналізувало агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно з оцінкою розвідувального управління міністерства оборони США, загальні втрати росії становлять 189 500 - 223 000 осіб, з яких 35 500 - 43 000 було вбито й 154 000 - 180 тис. поранено", - йдеться у матеріалі.

Водночас загальні втрати України становлять 124 500 - 131 000 осіб, з яких 15 500 - 17 500 було вбито й 109 000 - 113 500 поранено.

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"Ці показники приблизно удесятеро вищі за будь-які доступні громадськості дані, оприлюднені Києвом чи Москвою", - стверджує Reuters.

Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами "Таємно" і "Цілком таємно". Агентство звертає увагу, що достовірність "злитих" документів перевірити не вдалося - вони можуть виявитися підробними.

"Один з американських документів, опублікований у російському Телеграм-каналі, наводив цифри втрат, суттєво змінених у бік зниження російських та підвищення українських. Reuters бачив дві версії однакового документа, на одній з яких були чітко помітні зміни", - йдеться в публікації.

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У злитих документах також наводяться дані про російські та українські втрати техніки.

"За даними розвідувального управління міноборони США, Росія втратила 2 048 танків та 3900 бронетранспортерів, у той час, як Україна втратила 468 танків і 1020 бронетранспортерів", - пише Reuters.

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Американські розвідники також вказують на те, що Росія має кількісну перевагу у деяких сферах, але Україні вдалося розгорнути на полі бою більше танків та БТР.

"Україна має на полі бою 802 танки й 3 498 бронетранспортерів, а Росія - 419 танків та 2 928 бронетранспортерів", - зауважує агентство.

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".