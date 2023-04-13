Упродовж минулої доби окупанти атакували з авіації, РСЗВ, БПЛА та артилерії 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА
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Війська РФ за минулу добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Війська терористів за останню добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів.
Ворог тричі атакував з авіації, один раз вдарив з РСЗВ, здійснив 13 атак із застосуванням БПЛА та 44 артилерійські обстріли.
Понівечено житлові будинки та квартири. На щастя, люди цілі", - йдеться в повідомленні.