Ми не можемо звикнути до щоденних звірств російських агресорів в Україні, - прем’єр Словаччини Геґер

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер прокоментував відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо звикнути до щоденної дози жахливих звірств, які чинять російські агресори в Україні. Обезголовлення українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж у творенні зла. Так само думали і нацисти, але це не буде ні забутим, ні безкарним!" - наголосив глава уряду Словаччини.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

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