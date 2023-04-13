Ми не можемо звикнути до щоденних звірств російських агресорів в Україні, - прем’єр Словаччини Геґер
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не можемо звикнути до щоденної дози жахливих звірств, які чинять російські агресори в Україні. Обезголовлення українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж у творенні зла. Так само думали і нацисти, але це не буде ні забутим, ні безкарним!" - наголосив глава уряду Словаччини.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.
CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.