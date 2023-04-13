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Ми не можемо звикнути до щоденних звірств російських агресорів в Україні, - прем’єр Словаччини Геґер

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Ми не можемо звикнути до щоденних звірств російських агресорів в Україні, - прем’єр Словаччини Геґер
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер прокоментував відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо звикнути до щоденної дози жахливих звірств, які чинять російські агресори в Україні. Обезголовлення українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж у творенні зла. Так само думали і нацисти, але це не буде ні забутим, ні безкарним!" - наголосив глава уряду Словаччини.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

Також читайте: Посол Великої Британії Сіммонс про відео зі стратою українського полоненого: Якщо вони хотіли залякати когось - вийшло навпаки

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    угу, давайте снаряди... й багато...
  • wittmann1980
    Продавливание поставок вооружения было бы в данной ситуации наиболее эффективным, Европе уже давно пора понять что Украина их ограждает от этих зверей и необходимо помочь, делать больше, как это делают воины ВСУ.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Дякуйте Словаччину, а не обзивайте її. Ця маленька країні, по відношенню до свого ВВП, дала за рік нам більше для людей і ЗСУ, чим Володя Боневтік за весь час свого правління. Танки, бронемашини, літаки, снаряди та інше віддала ця країна для нас, па Ви їх ганьбите. Правду кажуть, що в кого пульт від телевізора, то той керує мізками наріду, в данному випадку через марафіон.
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