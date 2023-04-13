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Російські еліти розуміють, що перемоги у війні не буде. Але досі сподіваються на "нічию", - ГУР МО

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Російські еліти розуміють, що перемоги у війні не буде. Але досі сподіваються на "нічию", - ГУР МО
Російські еліти розуміють, що РФ не зможе перемогти у своїй війні проти України, але все ще сподіваються на "нічию".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідоми представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі каналу "Україна 24".

Так, зазначив він, російські еліти вже давно не розраховують на перемогу у війні проти України.

"На успіх там уже давно ніхто не сподівається, окрім, можливо, кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються у кращому випадку на якусь патову ситуацію чи нічию, коли вдасться зберегти свої власні інтереси. Але те, що це стратегічна поразка для російського військово-політичного керівництва, бізнес-еліти - це вже давно зрозуміло", - пояснив представник ГУР МО

Юсов додав, що впливові люди в Росії поки що не готові до опору правлячому режиму.

"Розуміння є, а готовності до опору немає. Максимум поки що - здебільшого готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію чи взаємодію. Це вже є. Ну і я думаю, далі буде готовність і до більш рішучих дій", - підсумував він.

Читайте: Росія здебільшого не підтверджує перебування у полоні українських воїнів, - ГУР

Топ коментарі

  • Aleksey NotBad
    Коцапская илита это оксюморон
  • Валентин Коваль 2a613f18
    На нічию де -- під москвою ? .
  • Vladimir Znamerovsky
    Програму мінімум Путін зробив. Запоріжська АЕС іхня, вода до Криму пішла, лівий берег під контролем. Згодом "кордон" по Дніпру буде все більш недосягаємим для України, так що не все так в нічию.
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