Російські еліти розуміють, що перемоги у війні не буде. Але досі сподіваються на "нічию", - ГУР МО

Російські еліти розуміють, що РФ не зможе перемогти у своїй війні проти України, але все ще сподіваються на "нічию".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідоми представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі каналу "Україна 24".

Так, зазначив він, російські еліти вже давно не розраховують на перемогу у війні проти України.

"На успіх там уже давно ніхто не сподівається, окрім, можливо, кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються у кращому випадку на якусь патову ситуацію чи нічию, коли вдасться зберегти свої власні інтереси. Але те, що це стратегічна поразка для російського військово-політичного керівництва, бізнес-еліти - це вже давно зрозуміло", - пояснив представник ГУР МО

Юсов додав, що впливові люди в Росії поки що не готові до опору правлячому режиму.

"Розуміння є, а готовності до опору немає. Максимум поки що - здебільшого готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію чи взаємодію. Це вже є. Ну і я думаю, далі буде готовність і до більш рішучих дій", - підсумував він.

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