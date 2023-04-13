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Південна Корея не постачає артснаряди Україні через побоювання агресивної реакції Китаю та РФ, - Моравецький

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Південна Корея не постачає артснаряди Україні через побоювання агресивної реакції Китаю та РФ, - Моравецький
Південна Корея не постачає артилерійські снаряди Україні через побоювання агресивної реакції РФ та Китаю, проте США можуть допомогти виправити це.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це газеті The New York Times розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, південнокорейські артилерійські боєприпаси можуть мати вирішальне значення у військовій допомозі Україні і лише пряме втручання президента США Джо Байдена призведе до угоди про постачання.

Він зазначив, що росіяни мають набагато більше артилерійських гармат та снарядів, а Південна Корея має величезний запас боєкомплекту та може допомогти у цьому Україні.

Моравецький заявив, що Байден може запевнити Південну Корею в тому, що США запропонують підтримку перед можливою агресивною відповіддю з боку КНР і Росії.

"Ми говорили з Південною Кореєю про це, про доставку зброї та боєприпасів. Але я не думаю, що це буде можливо без втручання США. Південна Корея боїться реакції Росії та Китаю", — сказав польський прем'єр.

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Топ коментарі

  • Кацапам Тут Не Место a5a772ce
    Хто повинен довбанути?Аби щось швиденько написати,може лайк хтось поставить.Суцільний жах останній час з коментарями.
  • piligrim
    от проблему надумали... то най постачає їх Америці...
  • Підлога Маккартні
    Нужно заплатить Ким Чен Ыну 4 млдр долларов денег шо нам дают партнеры шоб он ****** атомными бомбами по маскве и ******. И партнеры как бы не при чем и мы молодцы. А толстому хлюпышу ваще пох
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