Південна Корея не постачає артснаряди Україні через побоювання агресивної реакції Китаю та РФ, - Моравецький
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це газеті The New York Times розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
За його словами, південнокорейські артилерійські боєприпаси можуть мати вирішальне значення у військовій допомозі Україні і лише пряме втручання президента США Джо Байдена призведе до угоди про постачання.
Він зазначив, що росіяни мають набагато більше артилерійських гармат та снарядів, а Південна Корея має величезний запас боєкомплекту та може допомогти у цьому Україні.
Моравецький заявив, що Байден може запевнити Південну Корею в тому, що США запропонують підтримку перед можливою агресивною відповіддю з боку КНР і Росії.
"Ми говорили з Південною Кореєю про це, про доставку зброї та боєприпасів. Але я не думаю, що це буде можливо без втручання США. Південна Корея боїться реакції Росії та Китаю", — сказав польський прем'єр.