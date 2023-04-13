Модель "Нептуна", який уразив крейсер "Москва", виставили на аукціон у Чехії
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Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" вирішила виставити на продаж модель комплексу "Нептун", з якого рік тому уразили крейсер "Москва". Цю модель подарував президент Петр Павел.
Про це повідомили у Twitter чеської ініціативи, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні виповнився рівно рік відтоді, як українські протикорабельні ракети "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав. Дякую, пане президенте", – йдеться у повідомленні.