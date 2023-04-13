Стало відомо, хто міг влаштувати витік секретних документів: 20-річний співробітник військової бази, любитель зброї та онлайн-ігор, - WP

Секретні документи могли потрапити в інтернет завдяки двадцятирічному співробітнику американської військової бази, який поділився ними з невеликою групою своїх друзів - любителів зброї та онлайн-ігор.

Про це йдеться в публікації The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання поспілкувалося на умовах анонімності з неповнолітнім членом закритої інтернет-групи, у якій вперше було опубліковано документи. Це група з близько 25 "чоловіків та хлопчиків" з усього світу - США, Європи, Азії та країн Латинської Америки. Половина з них - громадяни Штатів, решта - іноземці.

Читайте: "Злиті документи": загальні втрати РФ та України - 354 тис. осіб, - Reuters

Група була створена в 2020 році на онлайн-платформі Discord. Її членів об’єднує любов до зброї, військової техніки та християнства. Учасники групи підтримували один одного під час пандемії, обговорювали зброю та онлайн-ігри.

Минулого року один з користувачів групи з нікнеймом OG почав публікувати там секретні документи. Він казав, приніс їх із роботи на військовій базі, та хвалився, що знає що "таємниці, які влада ховає від звичайних людей". OG закликав членів групи не передавати оприлюднену ним інформацію далі.

Також читайте: "Злиті" документі Пентагону свідчать, що Росія не зможе захопити весь Донбас і війна триватиме після 2023 року, - Reuters

Спочатку OG переписував зміст документів від руки, потім почав фотографувати їх. Йшлося про "сотні фото" документів, що висвітлюють широке коло питань - про пересування топ-політиків, розташування військ, аналітика щодо геополітичної ситуації, щодо спроб втручання інших країн у вибори.

OG цілу зиму завантажував на сервер документи. 28 лютого інший користувач-підліток почав публікувати ці документи на іншому сервері Discord, пов’язаному з YouTube-користувачем "wow_mao". 4 березня кількадесят документі з’явилися на третьому сервері Discord під назвою "Minecraft Earth Map". Витік було вже не зупинити.

Підліток, із яким спілкувалося видання WP, каже, що OG був через витік у "несамовитому стані". Він перестав публікувати нові документи, був засмученим та розгубленим і зібрався "зникнути". Соратників зі своєї першої закритої групи OG закликав "триматися тихо та видаляти будь-яку інформацію, яка може стосуватися його".

Платформа Discord заявила, що співпрацюватиме з американськими органами у рамках розслідування, яке почали у зв’язку з витоком, та утрималася від подальших коментарів.

Також читайте: Витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації, - Резніков

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".