Міськради Дніпра та Кривого Рогу закупили безпілотники для ЗСУ на 79 млн грн, - ЗМІ
Про це повідомляють "Наші Гроші", передає Цензор.НЕТ.
"Вартість квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise для Дніпра становила 208 тисяч гривень. Це виглядає дорогувато. Але в комплект має входити портативна зарядна станція, комплект акумуляторів та запасні лопаті. А вони стоять теж великих грошей", - зазначили журналісти.
КП "Інфо-Рада-Дніпро" Дніпровської міської ради 10 квітня за результатами тендеру замовило фірмі "КРП-3" безпілотників на 61 млн грн. Так, до 14 квітня у Дніпро поставлять два безпілотні авіаційні комплекси Кажан Е620 по 995 тис грн, 140 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 209 тис грн і 145 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 208 тис грн.
Водночас Кривий Ріг купив українських розвідувальних безпілотників "Лелека-100" на 18 мільйонів гривень.
"У квітні виробник після авансу 30% поставить у Дніпро чотири розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси "Лелека-100" по 4,54 млн грн за комплект", - йдеться в повідомленні.
За даними "Наші Гроші", фірма-виробник "Лелек" для Кривого Рогу до вторгнення мала серед засновників доньку колишнього народного депутата від партії "Народний фронт" Юрія Берези.
"На початку війни у 2014 році він займався батальоном "Дніпро-1", а зараз є почесним президентом одноіменного спортивного клубу, з якими пов’язують прізвища Коломойського", - додає видання.
Журналіст Юрій Ніколов у Facebook зазначив: "Я обсолютно свідомий, хто такі Вілкул і Філатов. Але саме так купуються квитки в рай. Мене просто бісять столичні штучки, які у своєму небажанні виходити з зони комфорту говорять про те що треба для цивільної економіки. Лякаються, що ВВП не виросте на 3 відсотки. Що зарплати в наглядових радах будуть не такі як у світі де не падають бомби. Кажуть що мільярди телемарафону такі маленькі, що не треба їх і чіпати для зарплат військовим. І нічого взагалі лізти в закупівлі Міноборони, бо какаяразніца скільки там коштує картопля".