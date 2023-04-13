Міськради Дніпра та Кривого Рогу закупили безпілотники для ЗСУ на 79 млн грн, - ЗМІ

Мерії Дніпра та Кривого Рогу закупили безпілотники для ЗСУ на суму 61 млн грн та 18 млн грн відповідно.

Про це повідомляють "Наші Гроші", передає Цензор.НЕТ.

"Вартість квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise для Дніпра становила 208 тисяч гривень. Це виглядає дорогувато. Але в комплект має входити портативна зарядна станція, комплект акумуляторів та запасні лопаті. А вони стоять теж великих грошей", - зазначили журналісти.

КП "Інфо-Рада-Дніпро" Дніпровської міської ради 10 квітня за результатами тендеру замовило фірмі "КРП-3" безпілотників на 61 млн грн. Так, до 14 квітня у Дніпро поставлять два безпілотні авіаційні комплекси Кажан Е620 по 995 тис грн, 140 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 209 тис грн і 145 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 208 тис грн.

Водночас Кривий Ріг купив українських розвідувальних безпілотників "Лелека-100" на 18 мільйонів гривень.

"У квітні виробник після авансу 30% поставить у Дніпро чотири розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси "Лелека-100" по 4,54 млн грн за комплект", - йдеться в повідомленні.

За даними "Наші Гроші", фірма-виробник "Лелек" для Кривого Рогу до вторгнення мала серед засновників доньку колишнього народного депутата від партії "Народний фронт" Юрія Берези.

"На початку війни у 2014 році він займався батальоном "Дніпро-1", а зараз є почесним президентом одноіменного спортивного клубу, з якими пов’язують прізвища Коломойського", - додає видання.

Журналіст Юрій Ніколов у Facebook зазначив: "Я обсолютно свідомий, хто такі Вілкул і Філатов. Але саме так купуються квитки в рай. Мене просто бісять столичні штучки, які у своєму небажанні виходити з зони комфорту говорять про те що треба для цивільної економіки. Лякаються, що ВВП не виросте на 3 відсотки. Що зарплати в наглядових радах будуть не такі як у світі де не падають бомби. Кажуть що мільярди телемарафону такі маленькі, що не треба їх і чіпати для зарплат військовим. І нічого взагалі лізти в закупівлі Міноборони, бо какаяразніца скільки там коштує картопля".

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