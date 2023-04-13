На Харківщині трактор підірвався на вибухівці, водій дістав поранення, - ДСНС
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У Харківському районі, у селі Лук’янці, тракторист наїхав на вибухівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
"13 квітня у селі Лук'янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонацій вибухівки трактор отримав ушкодження, а його водій – поранення. Наразі він госпіталізований до обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.