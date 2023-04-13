Штати не видали візи делегації Росії, яка головує в Радбезі ООН

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров має головувати у квітні на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, однак США поки не видали дозвіл на прибуття спецлітака міністра та візи для російської делегації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише CNN.

Посол Росії у США Анатолій Антонов закликав Вашингтон видати дозвіл на використання спеціального літака Лаврова та візи для російської делегації в ООН.

"Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включаючи наших журналістів", - заявив дипломат.

Він також сказав, що США "не дали згоди на прибуття літака" Лаврова.

Антонов зазначив, що хоча до цієї події ще залишається кілька днів, визначеності все ще немає.

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