У Вишгородському та Бориспільському районах Київщини 13 квітня знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

13 квітня в Київській області відбуватимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Як зазначили в ОВА, у Вишгородському та Бориспільському районах сьогодні, 13 квітня, відбудеться ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Мешканців Київщини попередили, що в районах може бути гучно та закликали зберігати спокій, оскільки роботи планові.

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