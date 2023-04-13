У Вишгородському та Бориспільському районах Київщини 13 квітня знищуватимуть вибухонебезпечні предмети
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13 квітня в Київській області відбуватимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Як зазначили в ОВА, у Вишгородському та Бориспільському районах сьогодні, 13 квітня, відбудеться ліквідація вибухонебезпечних предметів.
Мешканців Київщини попередили, що в районах може бути гучно та закликали зберігати спокій, оскільки роботи планові.