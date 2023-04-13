Закликаємо інтегрувати системи ППО і ПРО оборони України та союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів, - Кулеба

Україна підтримує ідею інтегрування системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного та Балтійського морів, оскільки загроза для одного - це загроза для всіх.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного та Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека в Балто-Чорноморському просторі є неподільною, загроза для одного – це загроза для всіх", - сказав Кулеба на Першій Чорноморській конференції з безпеки Міжнародної "Кримської платформи" у Бухаресті.

Також міністр закликав до демілітаризації Чорного моря, щоб усі миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли знову використати спільне море для торгівлі та подорожей.

"Закликаю партнерів бути стійкими на шляху до цієї мети", - закликав він.

Також глава МЗС наголосив, що Чорне море відіграє важливу роль у тому, щоб зробити всю Європу мирною, а "перемога України буде перемогою для всіх нас".

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