У Чернівцях планують позбавити УПЦ МП права користуватися земельними ділянками 

У Чернівцях пропонують позбавити УПЦ МП права користування ділянками землі у громаді, проєкт рішення планують розглянути на наступній сесії міськради.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук, інформує Цензор.НЕТ.

"Департамент урбаністики та архітектури ЧМР зареєстрував проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками релігійними організаціями, які афілійовані з окупантами. Його розглянуть під час наступної сесії міськради", - йдеться в повідомленні.

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