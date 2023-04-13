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Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства в Кракові, він у критичному стані, - МЗС

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Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства в Кракові, він у критичному стані, - МЗС
Українець, який проживає у Польщі, здійснив спробу самоспалення біля генерального консульства України в Кракові, громадянин наразі в критичному стані.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уранці біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У важкому стані громадянина доставили до лікарні. Лікарі наразі надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний", - розповів він.

У МЗС зазначили, що генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, щоб встановити причину і всі обставини трагедії.

Консули також тримають контроль над наданням медичної допомоги громадянину, встановлюють зв'язок із його рідними.

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Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    Hахіба ?
  • Sergiy Vitalyovich
    Це не мужність, а дурість. Замість того, аби допомагати країні в межах власних сил, він скалічив себе, завдав клопоту рідним та забрав час у польських медиків. Заради чого? Невже, доросла людина у такому віці справді вірила, що подібна акція вплине на тих, хто втік заради комфорту, через небажання, або панічний страх воювати? Навіть якби кожен день сотні людей влаштовували такі самоспалення, це жодним чином не змусило б втікачів повернутися.
  • Volodymyr Kravtsov 79c1dcdd
    А де інформація про те, що він вигукував гасла всім повертатися додому і ставати на захист України!?
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