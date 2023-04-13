Західна Європа могла б зробити більше для допомоги Україні, - Моравецький

Багато країн Західної Європи могли б робити більше у питанні постачання зброї до України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це The New York Times заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Моравецький зазначив, що хоча східноєвропейські країни, такі як Польща, розуміють серйозність ситуації, він вважає, що Західна Європа могла б зробити більше, щоб допомогти Україні.

"Я думаю, що багато хто з них міг би зробити більше, швидше і більше зброї. Це багаті країни", – сказав він.

Моравецький сказав, що війна забирає величезну кількість його часу та зусиль польського уряду, але підтримка України і надання їй зброї має вирішальне значення.

"Я хочу, щоб Україна виграла цю війну, тому що, не дай Боже, Україна буде завойована, тоді це буде зовсім інший світ", – сказав він.

"Якщо Росія досягне успіху, і велика країна може вторгнутися в меншу країну, то чому б Китаю не повторити той самий трюк за підтримки росіян? Отже, це ключовий момент в історії земної кулі", – наголосив польський прем'єр.

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