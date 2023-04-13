Витік документів Пентагону не завадить українському контрнаступу, - Ходжес

Витік документів Міністерства оборони США не позначиться на підготовці та проведенні контрнаступу України.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, витік документів не позначиться на контрнаступі України.

Ходжес зазначив, що українська сторона має бути меншою "засмученою" можливими наслідками, ніж американська, яка, на його думку, продемонструвала свою "вразливість". Головні ж збитки, на думку Ходжеса, були завдані інформацією про ймовірне прослуховування Південної Кореї з боку США, хоча південнокорейські спецслужби вже заявили, що ця інформація в документах "невірна" і "сфабрикована".

"Один із витоків полягав у тому, що США, ймовірно, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже надіслали Україні. Саме цей приклад, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним", - пояснив він.

Він зазначив, що це "дуже незручна ситуація", яка підриває довіру між сторонами.

"Можна припустити, звичайно, що всі слухають усіх, проте це не скасовує факту, що це дуже незручна ситуація. Це підриває певний ступінь довіри. Коли ви розмовляєте зі своїми союзниками, є певний ступінь того, що я не хотів би називати шпигунством, але ви намагаєтеся зрозуміти, що інші країни думають про важливі теми. Але коли це виходить назовні, це може викликати обурення, а також ускладнити відносини в майбутньому", - додав Ходжес.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

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