У Чорне море Росія вивела один ракетоносій, - ВМС . ІНФОГРАФІКА
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13 квітня на бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 4 кораблі, зокрема один ракетоносій.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 11:00 13.04.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп до 4 ракет;
- в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.