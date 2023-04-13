Окупанти залякують мешканців Запорізької та Херсонської областей контрнаступом ЗСУ, щоб змусити евакуюватися до РФ, - Маляр

Російські окупанти залякують українців на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей контрнаступом українських військових. Таким чином вони намагаються змусити людей евакуюватися до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу.

"Від ГУР ми маємо інформацію, що російські окупанти активізували заходи щодо залякування населення на тимчасово окупованих територіях. Поширюється неправдива інформація про нібито негативні наслідки повернення української влади в результаті контрнаступу ЗСУ", - розповіла вона.

За словами Маляр, людей залякують можливим поверненням України на свої законні землі.

"У такий засіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької і Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території Криму", - додала вона.

Зокрема, за її даними, командування окупаційних військ у Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців.

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