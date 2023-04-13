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Поліція почала розслідування руйнування приміщення у Києво-Печерській лаврі

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Поліція почала розслідування руйнування приміщення у Києво-Печерській лаврі
Комісія Міністерства культури, після виїзду з Києво-Печерської лаври представників УПЦ МП, виявила пошкодження та руйнування одного із корпусів. За фактом незаконного руйнування історичних споруд правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ. 

До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що працівники мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

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Правоохоронці з'ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій, а саме - навмисного незаконного знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини або їхніх частин.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Сранный русский мир. Где бы они не были и как бы себя не называли - везде себя ведут как сранная дикая орда.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Дивна тактика -- місяць дивились як ті бомбили Лавру і почали розслідування .
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Та їм і назви немає..більш дикунського племені на Землі немає..навіть оті племена на Амазонці більш цивілізовані ніж вони
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