Росіяни переглянуть стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року, - Генштаб ЗСУ

РФ змушена переглянути стратегічні цілі війни, зокрема й щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України цього року.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Досвід і мужність наших захисників, вміле використання ними наданого партнерами озброєння призвело до скорочення військового потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора вкотре переглянути стратегічні цілі війни, зокрема й щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році. Прогнозується, що у весняно-літній період цього року ворог нарощуватиме кількісний і якісний показники з'єднань і військових частин російських військ, які ведуть війну на території України", - пояснив він.

У Генштабі наголосили, що хоча росіяни не хочуть їхати воювати в Україну, не варто недооцінювати мобілізаційні можливості ворога.

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