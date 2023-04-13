Росіяни переглянуть стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року, - Генштаб ЗСУ
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Досвід і мужність наших захисників, вміле використання ними наданого партнерами озброєння призвело до скорочення військового потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора вкотре переглянути стратегічні цілі війни, зокрема й щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році. Прогнозується, що у весняно-літній період цього року ворог нарощуватиме кількісний і якісний показники з'єднань і військових частин російських військ, які ведуть війну на території України", - пояснив він.
У Генштабі наголосили, що хоча росіяни не хочуть їхати воювати в Україну, не варто недооцінювати мобілізаційні можливості ворога.