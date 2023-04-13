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Восени Росія може посилити ракетні удари, - Генштаб ЗСУ

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Восени Росія може посилити ракетні удари, - Генштаб ЗСУ
Російська Федерація планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Тому восени можлива активізація ракетних ударів

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - розповів Громов.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    У нас якийсь дурачок зарубав ракетну програму.
  • Деніс Войцеховський
    Цікаво, а у нас планується розпочати виробництво ЗКР хоча б проти "мопедів" і летючих бомб, або так і будемо сподіватись на Захід в усьому?
  • Светлана Круп
    Зелені підараси перетворили країну на грушу для биття, за рік абсолютно ***** не зроблено для відповідям по раРаші! Тільки піздьож постійний, і ця піздота, яка кинула людей гинути під ракетами, ще думає, що біженці повернуться? Щоб що? Гинути під новими ракетами кацапні?
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