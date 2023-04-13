На Херсонщині окупанти "націоналізували" майно українських підприємців, які відмовилися співпрацювати, - Центр національного спротиву

Окупанти в Херсонській області оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів", тобто місцевих підприємців, які відмовилися працювати на РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти захопили підприємства й висунули умову "перереєстрації". Проте більша частина власників покинула регіон у момент окупації, а ті, хто лишилися, відмовилися йти на співпрацю.

"Ворог оголосив захоплене майно "покинутим" та почав процеси передачі в "управління Фонду держмайна". Надалі таке майно "приватизують заново", а по факту просто передадуть дотичним до окупаційної адміністрації структурам, які його розграбують.

Зауважимо, що всі ці рішення окупантів є юридично нікчемні й за фактом йдеться про "легалізацію" мародерства на "законних підставах"", - наголосили в ЦНС.

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