В окупованому Криму до виконання найважчих робіт примусово залучають евакуйованих українців, - Маляр

Українців, яких примусово вивезли з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, у Криму примушують працювати на облаштуванні фортифікаційних споруд.