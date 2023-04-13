Новини • Агресія Росії проти України

В окупованому Криму до виконання найважчих робіт примусово залучають евакуйованих українців, - Маляр

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В окупованому Криму до виконання найважчих робіт примусово залучають евакуйованих українців, - Маляр
Українців, яких примусово вивезли з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, у Криму примушують працювати на облаштуванні фортифікаційних споруд.

Про це під час брифінгу повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців", - зазначила Маляр.

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Топ коментарі

  • Светлана Конь ec23328a
    для московитів ми тварини і раби, і так було завжди.
  • Валентин Пруденко
    Евакуйованих?! Цензор, ти з глузду з'їхав?? Може примусово вивезених, або викрадених???
    Називайте речі своїми іменами, навіть якщо частина з них їхала "добровільно"!
  • Liya d21d54a3
    Так і у нас найважчі роботи виконують українці, а хтось лише язиком ляпає.
    А раша полонені, взагалі, у піонертаборах на 10т бідують.
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