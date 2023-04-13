Мерія Дніпра придбала партію спорядження для ЗСУ на 100 млн грн, - Філатов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мерія Дніпра закупила для Сил оборони три сотні дронів, зокрема й ударних, прилади нічного бачення, тепловізори, вантажівки та пікапи на загальну суму близько 100 млн грн.

Про це у Facebook повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні ми з вами, любі дніпряни, всі разом зробили чималий внесок у Перемогу. Звітую. Все, що було анонсовано напередодні, наші славетні воїни вже везуть на передову. Півтори тисячі найнеобхіднішого зараз комплектування, що допоможе сильніше бити рашистських недолюдків. І з неба, і на землі", - йдеться в повідомленні.

Філатов наголосив, що за весь час повномасштабної війни місто витратило на спорядження для бійців, зведення оборонних споруд і субвенції військовим майже два мільярда гривень.

"Та лише одна ця партія спорядження вартувала сто мільйонів. А ще ми скупили чи не все, що нині було доступне на ринку:



Три сотні дронів - зокрема й ударних.

Більше сотні "ночників" і тепловізорів.

Десять вантажівок і п’ять маневрових пікапів.

Та ще багато чого іншого, що допоможе бійцям ефективніше використовувати техніку", - зазначив очільник міста.

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