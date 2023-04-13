Мерія Дніпра придбала партію спорядження для ЗСУ на 100 млн грн, - Філатов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це у Facebook повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми з вами, любі дніпряни, всі разом зробили чималий внесок у Перемогу. Звітую. Все, що було анонсовано напередодні, наші славетні воїни вже везуть на передову. Півтори тисячі найнеобхіднішого зараз комплектування, що допоможе сильніше бити рашистських недолюдків. І з неба, і на землі", - йдеться в повідомленні.
Філатов наголосив, що за весь час повномасштабної війни місто витратило на спорядження для бійців, зведення оборонних споруд і субвенції військовим майже два мільярда гривень.
"Та лише одна ця партія спорядження вартувала сто мільйонів. А ще ми скупили чи не все, що нині було доступне на ринку:
Три сотні дронів - зокрема й ударних.
Більше сотні "ночників" і тепловізорів.
Десять вантажівок і п’ять маневрових пікапів.
Та ще багато чого іншого, що допоможе бійцям ефективніше використовувати техніку", - зазначив очільник міста.