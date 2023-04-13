Найважчі зіткнення у Бахмуті, запеклі бої у Мар’їнці та Авдіївці, - Маляр про ситуацію на фронті
Про це під час брифінгу повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили оборони змушені докладати значних зусиль, щоб забезпечити оборону наших рубежів у Бахмуті. Там росіяни сконцентрували основні свої зусилля", - сказала Маляр.
Вона зазначила, що у Бахмуті росіяни зазнають величезних втрат. Однак вони не зупиняються і хочуть досягти мети та взяти під контроль це місто.
"Попри те, що в Бахмуті ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи: "вагнерівців", десантно-штурмові загони й спецпризначенців, росіяни не можуть досягти своєї цілі — взяти під контроль Бахмут", - повідомила Маляр.
Також запеклі бої сьогодні тривають у Мар’їнці та Авдіївці. Заступник міністра оборони наголосила, що українські воїни, попри складну обстановку, відчайдушно б’ються, не даючи можливості ворогу просуватись та досягати цілей загарбницької війни.