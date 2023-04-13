Найважчі зіткнення у Бахмуті, запеклі бої у Мар’їнці та Авдіївці, - Маляр про ситуацію на фронті

У Бахмуті ворог сконцентрував основні свої зусилля. Зараз там тривають жорстокі та найважчі зіткнення.

Про це під час брифінгу повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони змушені докладати значних зусиль, щоб забезпечити оборону наших рубежів у Бахмуті. Там росіяни сконцентрували основні свої зусилля", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що у Бахмуті росіяни зазнають величезних втрат. Однак вони не зупиняються і хочуть досягти мети та взяти під контроль це місто.

"Попри те, що в Бахмуті ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи: "вагнерівців", десантно-штурмові загони й спецпризначенців, росіяни не можуть досягти своєї цілі — взяти під контроль Бахмут", - повідомила Маляр.

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Також запеклі бої сьогодні тривають у Мар’їнці та Авдіївці. Заступник міністра оборони наголосила, що українські воїни, попри складну обстановку, відчайдушно б’ються, не даючи можливості ворогу просуватись та досягати цілей загарбницької війни.