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Ракети, які росіяни запускають по Україні, становлять загрозу для сусідніх країн, - Кулеба

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Ракети, які росіяни запускають по Україні, становлять загрозу для сусідніх країн, - Кулеба
Російська агресія проти України становить небезпеку і для сусідніх країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, у той час як Росія використовує весь свій гібридний арсенал для дестабілізації Молдови, Україна вітає лідерство Маї Санду та підтверджує рішучу готовність підтримувати Молдову та працювати разом над тим, щоб зірвати будь-які спроби Москви посіяти хаос і нестабільність в регіоні.

"Російська агресія проти України довела, що безпека регіону є неподільною. Загроза для одного - це загроза для всіх. Ракети, які Росія запускає по Україні, становлять загрозу для сусідніх Польщі, Румунії, Молдови", - заявив він у виступі на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.

Читайте: Закликаємо інтегрувати системи ППО і ПРО оборони України та союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Кто сказал? Жданов? Этот то чмошный полковник которве 22 февраля 2022 года заявлял на ТВ, что он не видит никаких признаков полномасштабного вторжения? Тот что вместо командования дивизионом рубит бабло на лохах скверно обобщая инфу из ютуба? Вы еще на фейгина с пионтковским и абдрыстовичем сошлитесь.
  • Старый зольдат
    А, что вас это так заинтересовало?
  • Сергей Сергей b6462634
    Може вам ще підказати, де ті Патріоти буде розміщено? Маячня якась...
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