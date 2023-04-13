Ракети, які росіяни запускають по Україні, становлять загрозу для сусідніх країн, - Кулеба

Російська агресія проти України становить небезпеку і для сусідніх країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, у той час як Росія використовує весь свій гібридний арсенал для дестабілізації Молдови, Україна вітає лідерство Маї Санду та підтверджує рішучу готовність підтримувати Молдову та працювати разом над тим, щоб зірвати будь-які спроби Москви посіяти хаос і нестабільність в регіоні.

"Російська агресія проти України довела, що безпека регіону є неподільною. Загроза для одного - це загроза для всіх. Ракети, які Росія запускає по Україні, становлять загрозу для сусідніх Польщі, Румунії, Молдови", - заявив він у виступі на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.

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