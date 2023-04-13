Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" передав сучасний УЗД-апарат військовому шпиталю на сході України. ФОТОрепортаж

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" вже вдруге за тиждень з гуманітарною місією працює на сході України. Сьогодні у військовий шпиталь Павлограда, який приймає поранених захисників з передової, благодійники передали сучасний УЗД-апарат, два медичні монітори екстракласу та інше медичне приладдя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. з посиланням на Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія".

Це надважливе обладнання було придбане за підтримки мецената із Киргизстана Улана Турусбекова та киргизьких підприємців, які регулярно допомагають українським медикам і військовим.

Долучилися до реалізації цього благодійного проекту громадська діячка, представниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія", почесний консул та меценат Алла Ландар та представники молодіжного крила фонду "Надія" - Владислав Ландар, Євген Дубіль, Максим Стригун, Іван Дубіль, Ілля Дубіль та Арина Пашенко.

"Маючи таке сучасне обладнання, військові лікарі зможуть швидше і якісніше надавати допомогу пацієнтам, які надходять до шпиталю. І найголовніше - рятувати життя і здоров’я наших захисників та захисниць. Дякуємо нашим партнерам і спонсорам! Тримаємо стрій, віримо в ЗСУ і в нашу перемогу!" - зазначила Алла Ландар.

Також команда фонду "Надія" висловлює вдячність своїм партнерам - американським фондам Eltech trust та Revival foundation, компанії "Медирент", компанії PERIMETER Commercial, підприємству "Пожмашина" та Благодійному фонду Дениса Парамонова.