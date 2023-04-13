Закликаємо громадян на прифронтових територіях у святкові дні зменшити скупчення, ворог може завдавати ударів, - ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали українців "зачекати з шашликами" на Великдень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

"Ми звертаємося до людей з проханням, особливо це стосується деокупованих територій та тих, які розташовувались або розташовуються поблизу проведення бойових дій: перше - бажано у цих районах зменшити скупчення. Тому що ворог підступний, і ми не виключаємо, що навіть у такий день він може завдати відповідних ударів", - наголосив він.

Крім того, говорячи про мінну небезпеку, Хорунжий закликав людей не відвідувати ліси, лісопосадки та водні об'єкти, не заходити до покинутих будівель та пересуватися лише твердими асфальтованими поверхнями.

"Краще трішки перечекати, дати попрацювати нашим піротехнічним підрозділам для того, щоб ми очистили територію. Я нагадаю, що 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами", - додав прес-офіцер.

Хорунжий зазначив, що фактично щодня надходять повідомлення про надзвичайні випадки, коли люди травмуються або гинуть через підрив на мінах та нерозірваних боєприпасах.

"Тому давайте трішки почекаємо з шашликами. Особливо це стосується деокупованих територій, і знову таки там, де проходили і проходять бойові дії", - закликав Хорунжий.

Він також розповів, що в системі ДСНС на Великодні свята на чергуванні перебуватимуть близько семи тисяч осіб та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації сили та засоби ДСНС будуть посилені до 13 тис. осіб та до трьох тисяч одиниць техніки.

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