Страчувати військовополоненого - це воєнний злочин, фільмувати це - ще один, - глава МЗС Франції Колонна

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначила, що відео із жорстокою стратою українського полоненого засвідчує одразу два злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, коментар вона опублікувала у своєму Twitter.

"Страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один. Висловлюю цілковиту підтримку Міжнародному кримінальному суду, який я сьогодні відвідала", – написала Колонна.

Міністерка зазначила також, що МКС – один із наріжних каменів міжнародного правопорядку.

"Без справедливості мир неможливий", – додала вона.

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Нагадаємо, 11 квітня в соцмережах було поширене відео, ймовірно, зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.