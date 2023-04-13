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Страчувати військовополоненого - це воєнний злочин, фільмувати це - ще один, - глава МЗС Франції Колонна

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Страчувати військовополоненого - це воєнний злочин, фільмувати це - ще один, - глава МЗС Франції Колонна
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначила, що відео із жорстокою стратою українського полоненого засвідчує одразу два злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, коментар вона опублікувала у своєму Twitter.

"Страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один. Висловлюю цілковиту підтримку Міжнародному кримінальному суду, який я сьогодні відвідала", – написала Колонна.

Міністерка зазначила також, що МКС – один із наріжних каменів міжнародного правопорядку.

"Без справедливості мир неможливий", – додала вона.

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Нагадаємо, 11 квітня в соцмережах було поширене відео, ймовірно, зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.

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Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    ...а назначати країну-злочинця головою радбезу ООН - це третій злочин.
  • Антонина Бернат
    "А сейчас весь мир наблюдает за действиями страны, которая как раз и генерировала терроризм в окружающий мир. Причем, на своем счету она тоже имеет сбитый гражданский авиалайнер и судом уже доказано то, кто, как и чем его сбил. Она же 15 лет занимается захватом чужих территорий, где устанавливает террористические режимы. И она же демонстрирует публичные, жестокие казни, в режиме ИГИЛ. Мало того, население этой страны бьется в экстазе счастья, от просмотра этих видео. Население люто одобряет отсечение голов ...
    И вот с учетом того, что страна сама распространяет все виды терроризма по миру, совершает теракты, захватывает территории и совершает публичные казни в средневековом стиле - является постоянным членом Совбеза ООН и сейчас там председательствует. И никаких военных операций мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все тоже самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы, вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина. Тем не менее, цивилизованный мир оказался у очередной точки перехода и если сегодня он не сделает правильных выводов, то завтра этим террористом будет Китай, со всеми вытекающими последствиями".

    (anti-colorados13.04.2023
  • Konsatntin Kotsan
    звірства це частина культурної традиції російської імперії , всі народи та землі, які вона завойовувала супроводжували аналогічні звірства стосовно місцевих етносів...
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