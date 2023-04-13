Ну Буковині з 15 квітня скоротять комендантську годину, - ОВА

На території Чернівецької області з 15 квітня скорочено тривалість комендантської години.

Про це повідомив глава ОВА Руслан Запаранюк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 квітня, відбулось засідання Ради оборони Чернівецької області, на якому розглядали ряд питань, серед яких і скорочення тривалості комендантської години", - йдеться в повідомленні.

Так, комендантська година у Чернівецькій області з 15 квітня триватиме з 00:00 до 04:00.

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