Обезголовлення українського полоненого росіянами: Генпрокуратура РФ ініціювала перевірку
Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.
"З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та ухвалення відповідного рішення вони направлені до слідчих органів для організації перевірки.
Хід та результати перевірки поставлені в Генпрокуратурі Росії на контроль", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.
CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.