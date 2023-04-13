"Зливання" документів: ФСБ та Міноборони РФ ворогують через втрати Росії, - NYT

Оприлюднені таємні документи американської розвідки свідчать, що російська ФСБ конфліктує із Міністерством оборони РФ через замовчування реальних втрат Росії.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання вказує, що секретні розвідувальні документи, опубліковані в мережі, свідчать про жорстку боротьбу всередині російської влади.

З них випливає, що Федеральна служба безпеки РФ звинувачує військових у приховуванні масштабів втрат, яких зазнала Росія. Робиться висновок, що військові Міноборони РФ не хочуть повідомляти погані новини вищому командуванню.

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Дані у документах збиралися з перехоплених комунікацій всередині російських силовиків.

"Витік інформації про кількість жертв дає мало контексту для висновків співробітників розвідки, але вказує, що ФСБ ставить під сумнів дані Міністерства оборони в ході дискусій в російському уряді", - йдеться в публікації.

В документах американських спецслужб зазначається, що ФСБ "підрахувала, що фактична кількість поранених і вбитих в ході бойових дій росіян наближається до 110 000". Водночас у документі не уточнюються цифри втрат, які Міноборони РФ поширює в уряді.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".