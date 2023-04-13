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Польща просить Німеччину погодити поставку Україні винищувачів МіГ-29, - DPA

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Польща просить Німеччину погодити поставку Україні винищувачів МіГ-29, - DPA
Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29. Ідеться про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві.

Про це з посиланням на Німецьке агенство преси повідомляє  Der Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідний лист вже надійшов до німецького уряду. 

"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі й на передачу яких Берлін має погодитися", - додали у виданні. 

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Топ коментарі

  • Paul Foxen 3f4b90a6
    не все, а тільки те що було власністю Німеччини, в них же там типо правове суспільство, закони, ****-мойо і все таке...
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Да и Шольца лишний раз пнуть не мешает, чтобы привыкал помогать Украине.
  • Олександр Карін
    Тому кацапи й були впевнені, що можна розпочинати наступ: з одного боку зелені гниди, які зарубали ракетну програму і фінансування ЗСУ, з іншого - західна бюрократія "а-ля гаряча картопля", де не можуть знайти крайнього.
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