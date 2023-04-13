Польща просить Німеччину погодити поставку Україні винищувачів МіГ-29, - DPA
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Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29. Ідеться про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві.
Про це з посиланням на Німецьке агенство преси повідомляє Der Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідний лист вже надійшов до німецького уряду.
"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі й на передачу яких Берлін має погодитися", - додали у виданні.