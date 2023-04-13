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Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

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Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
Рада Євросоюзу погодила виділення 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру для підтримки ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Цей захід дасть змогу ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з наявних запасів або за рахунок зміни пріоритетів наявних замовлень у період із 9 лютого до 31 травня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що це рішення реалізовує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення доставки та спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

"Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора", - додав він.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки ухвалений захід допомоги доводить загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 млрд євро і вкотре доводить, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від незаконної російської агресії.

Також читайте: Франція блокує реалізацію плану ЄС щодо постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро, - ЗМІ

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    Ну і добре що Францію попустило...кацапи, стискайте булки!
  • izhgut
    О, понеслись вже побєдоносні реляціі. Якщо подивитись на факти то пейзаж картини набуває жанру гротеск. На день війни по всьому фронту потрібно 9000 снарядів, тобто на місяць 270 000. Один снаряд 155-мм коштує 3300 євро. Тобто, ці рожеві європейські поні третину року сперечались що і як і викатили річну допомогу на 300 000 снарядів, тобто на місяць війни.
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Хорошего много не бывает. Как не бывает много дохлых рашоорков. Мало только у нас бывает с премиями военным, ну очень уж зеленая шобла жадная до денежного довольствия своих защитников. Мешают они, понимаете ли, Украину путлеру на блюдечке с зеленой каемочкой преподнести...
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