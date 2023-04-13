Росіянам та білорусам дозволили повернутися у триатлон
Про це йдеться у повідомленні на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.
"Всесвітній союз триатлону, відповідно до рекомендацій Міжнародного Олімпійського комітету, прийняв рішення дозволити участь у змаганнях спортсменам з білоруськими та російськими паспортами", - сказано у повідомленні.
Зазначається також, що санкції були накладені у березні, щоб "гарантувати безпеку атлетів".
"Виконавча рада підтверджує свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої війни з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена або офіційної особи є абсолютною умовою їхнього повернення до участі у змагання з триатлону", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, МОК має намір дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпіаді наступного року.Це викликало обурення України та міжнародної спільноти, лунають заклики бойкотувати Олімпіаду, якщо МОК не змінить свою думку.