Росіянам та білорусам дозволили повернутися у триатлон

Всесвітній союз триатлону дозволив участь у змаганнях спортсменам з Росії та Білорусі, відповідно до рекомендацій МОК.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

"Всесвітній союз триатлону, відповідно до рекомендацій Міжнародного Олімпійського комітету, прийняв рішення дозволити участь у змаганнях спортсменам з білоруськими та російськими паспортами", - сказано у повідомленні.

Зазначається також, що санкції були накладені у березні, щоб "гарантувати безпеку атлетів".

"Виконавча рада підтверджує свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої війни з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена або офіційної особи є абсолютною умовою їхнього повернення до участі у змагання з триатлону", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, МОК має намір дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпіаді наступного року.Це викликало обурення України та міжнародної спільноти, лунають заклики бойкотувати Олімпіаду, якщо МОК не змінить свою думку.

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