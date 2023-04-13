Польща, США та Велика Британія перебувають в авангарді допомоги Україні, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що безпеку України можуть забезпечити його країна, США та Велика Британія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, влада Польщі веде політику на посилення американської присутності, а також забезпечення безпеки країни за рахунок закупівлі сучасної техніки, допомоги Україні та присутності в альянсах.

Дуда зазначив, що союз із США є для Польщі фундаментальним питанням.

"Трансатлантичне партнерство - це шлях до зміцнення безпеки на східному фланзі Європи. Польська зовнішня політика останнім часом дуже активна. Перед нами стоїть найважливіше завдання - забезпечити безпеку Польщі та всіх, хто в ній живе", - сказав польський лідер.

Дуда заявив, що лише США здатні забезпечити безпеку центрально-східної Європи.

"Ми, США та Велика Британія, перебуваємо в авангарді допомоги Україні. Ті, хто дотримувався цієї політики, мали рацію щодо нинішньої міжнародної ситуації", - підсумував президент Польщі.

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