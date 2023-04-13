Польща, США та Велика Британія перебувають в авангарді допомоги Україні, - Дуда
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, влада Польщі веде політику на посилення американської присутності, а також забезпечення безпеки країни за рахунок закупівлі сучасної техніки, допомоги Україні та присутності в альянсах.
Дуда зазначив, що союз із США є для Польщі фундаментальним питанням.
"Трансатлантичне партнерство - це шлях до зміцнення безпеки на східному фланзі Європи. Польська зовнішня політика останнім часом дуже активна. Перед нами стоїть найважливіше завдання - забезпечити безпеку Польщі та всіх, хто в ній живе", - сказав польський лідер.
Дуда заявив, що лише США здатні забезпечити безпеку центрально-східної Європи.
"Ми, США та Велика Британія, перебуваємо в авангарді допомоги Україні. Ті, хто дотримувався цієї політики, мали рацію щодо нинішньої міжнародної ситуації", - підсумував президент Польщі.