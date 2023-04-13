НАТО має збільшити свою присутність у Чорному морі, - міністр ФРН Лінднер

Стратегічна роль регіону стає дедалі важливішою, тому НАТО має посилити свої позиції у Чорному морі.

Про це заявив державний міністр у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер під час виступу на "Першій Чорноморський безпековій конференції Міжнародної кримської платформи" у Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Зараз ми повинні обговорити, наприклад, посилення ролі НАТО в регіоні, а також те, як ми можемо співпрацювати в першу чергу. Йдеться про посилення військової охорони узбережжя. По-друге, нам потрібно збільшити зв’язок із ширшим регіоном. І останнє, але не менш важливе: ми повинні спробувати боротися з дезінформацією в регіоні", — зазначив Лінднер.

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Він наголосив, що стратегічна роль регіону стає дедалі важливішою. За його словами той факт, що Росія блокує судна з українським зерном і таким чином впливає на постачання та міжнародні ціни на продовольство ще більше свідчить про глобальну важливість Чорноморського регіону.

Він додав, що країни-члени ЄС, а також кандидати на вступ до економічного блоку мають намагатися працювати як "євроатлантичні партнери".

Лінднер наголосив, що навіть до повномасштабного вторгнення в Україну Росія багаторазово порушувала міжнародне право у регіоні. "Це й окупація українських газових платформ у північно-західній частині Чорного моря, незаконне блокування морських акваторій у Чорному та Азовському морях, а також переслідування іноземних суден, які користуються своїм правом мирного проходу, та іноземних повітряних суден і дронів в міжнародному повітряному просторі", - перелічив він.

Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.

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