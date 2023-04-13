Японія у 2023 році виділить Україні допомогу в розмірі 3,5 млрд доларів

Уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустріч з міністром фінансів Японії наголосив, що в умовах війни зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри Уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

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"Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України", - зазначив Марченко.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни, Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.