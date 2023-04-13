Швейцарія планує надати Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року

Уряд Швейцарії готовий до довгострокової підтримки України у обороні від російського вторгнення. Берн має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Swiss Info.

Цю підтримку буде надано в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва. З урахуванням 300 млн франків (понад 338 млн доларів. - Ред.), уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки,

Швейцарія протягом наступних шести років загалом надасть Україні підтримку в розмірі щонайменше 1,8 млрд франків (понад 2 млрд доларів. - Ред.).

Нагадаємо, що Швейцарія підртимує Україну фінансово та політично, проте уряд країни не дозволяє реекспорт власної зброї до України.

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