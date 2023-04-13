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У Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Шевченку: посольство України вимагає розслідування

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У Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Шевченку: посольство України вимагає розслідування
Посольство України в Республіці Болгарія засудило акт вандалізму щодо пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Софії і звернулося до компетентних органів країни з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності замовників та виконавців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства.

"В умовах загарбницької війни росії проти України, геноциду проти українського народу розцінюємо цей брутальний інцидент як чергову спробу нищення української культурної спадщини", - зауважують у посольстві.

Як зазначається, посольство України звернулося до компетентних органів Республіки Болгарія з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності замовників та виконавців цього правопорушення, яке набуває ознак системності.

"Постать Тараса Шевченка і його творчість мали значний вплив на формування літературних традицій в Болгарії у 19 ст., заклали міцні підвалини українсько-болгарського культурного і літературного обміну. Пам’ятник Кобзарю в Софії є і залишиться символічним місцем єднання українців і болгарських друзів", - додали в посольстві.

У Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Шевченку: посольство України вимагає розслідування 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Сто відсотків кацапське бидло насрало-бо воно сере по всьому світу...
  • Nikol Pricol
  • віктор федорович 31ee1569
    А що до пам'ятників, то слід вже в Україні поставити пам'ятник першому космонавту Землі Алану Шепарду. Чи ще є ідіоти, які вірять, що Гагарін літав у Космос?
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