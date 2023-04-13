У Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Шевченку: посольство України вимагає розслідування

Посольство України в Республіці Болгарія засудило акт вандалізму щодо пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Софії і звернулося до компетентних органів країни з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності замовників та виконавців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства.

"В умовах загарбницької війни росії проти України, геноциду проти українського народу розцінюємо цей брутальний інцидент як чергову спробу нищення української культурної спадщини", - зауважують у посольстві.

Як зазначається, посольство України звернулося до компетентних органів Республіки Болгарія з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності замовників та виконавців цього правопорушення, яке набуває ознак системності.

"Постать Тараса Шевченка і його творчість мали значний вплив на формування літературних традицій в Болгарії у 19 ст., заклали міцні підвалини українсько-болгарського культурного і літературного обміну. Пам’ятник Кобзарю в Софії є і залишиться символічним місцем єднання українців і болгарських друзів", - додали в посольстві.