Міносвіти планує спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно, - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що планує змінити у навчальному процесі.

Зокрема, міністр хоче спростити навчання для дітей, які одночасно вчаться у закордонних та українських школах, щоб отримати державні документи про освіту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"За різними даними – від пів мільйона до мільйона дітей за кордоном. Навчаються вони в місцевих школах, законодавство вимагає, щоб вони там навчались. Але при цьому ще й не всюди, тут є теж прогалини.

Але при цьому вони хочуть отримати українські атестати і українські свідоцтва про базову середню освіту. І паралельно навчаються в українських школах, перенавантажуючись просто колосально", – сказав міністр.

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Лісовий каже, що в такій ситуації учні вимушені обирати, але потрібно зробити так, щоб цей вибір не стояв.

"Максимально спростити їм навчання у школах, залишивши наше бачення. Так, залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробить", – наголосив Оксен.