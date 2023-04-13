ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" та РИА "Фан", які пов’язують із терористом Пригожиним
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Європейський союз запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" і РИА "Фан", які належать Євгену Пригожину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Причиною для включення до списку санкцій стало, як випливає з документа, те, що обидві організації "підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".
Водночас ПВК звинувачують у активних бойових діях на території України, а РИА "Фан" - просуванні прокремлівської пропаганди та популяризації діяльності "вагнерівців" у ЗМІ.