Залужний зустрівся з французьким генералом Бюркаром
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Залужного.
Залужний наголосив, що такий візит є чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег у війні з Росією.
"З генералом Бюркаром провели змістовні переговори. Ознайомив з ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребах України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, протиповітряній обороні та винищувачах F-16", - написав він.
Залужний зазначив, що домовився з Бюркаром продовжувати співпрацю та підтримувати діалог у майбутньому.
Залужний додав, що українські військові готові ділитися досвідом зі своїми партнерами щодо ведення повномасштабної війни в обмін на допомогу.
"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", - додав він.