За жорстоку страту українського полоненого несе відповідальність Путін, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російський диктатор Путін несе відповідальність за жорстоку страту українського військового, відео якої нещодавно було поширене.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава уряду розповів в інтерв'ю CNN.

"На жаль, це не перший жорстокий злочин російської армії в Україні... і ми просимо, щоб жоден зі світових лідерів не стояв осторонь, коли скоюються такі жорстокі злочини", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна розслідує цей та інші злочини російської армії в Україні, та наголосив на важливості відповідальності політичного керівництва РФ за ці злочини.

На запитання про ступінь особистої відповідальності Путіна за цей жорстокий злочин Шмигаль відповів, що Путін несе повну відповідальність за цей та інші злочини, оскільки він відповідальний за злочин агресії проти України.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

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