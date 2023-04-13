Крим є такою самою невід’ємною частиною України, як Донбас чи Херсонщина, - Кулеба

Київ категорично проти ідеї, що Крим - це якась особлива територія, яка не має повертатися в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у промові на Чорноморській безпековій конференції у Бухаресті, яка організована під егідою міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Щоразу, коли ви чуєте, як хтось у будь-якій частині світу розповідає, що Крим "особливий" і не має повертатися в Україну як якась інша частина нашої території, важливо знати одне: Україна категорично не згодна з такими заявами. Немає різниці, чи йдеться про Сімферополь, Донецьк, Луганськ, Херсон чи якесь інше українське місто – вони усі повинні бути Україною, і будуть, як Херсон", – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що учасників Кримської платформи об’єднують принципи Хартії ООН та що всі вони погоджуються, що Крим є територією України і має повернутися під контроль України.

Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.

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