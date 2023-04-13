У G7 готують на травень нові санкції проти діамантової галузі РФ, - The Economic Times

Країни "Великої сімки (G7), ймовірно, запровадять нові санкції щодо великих діамантів вагою в один карат від російської алмазодобувної компанії "Алроса", на яку припадає близько третини світових поставок необроблених алмазів.

Про це пише індійське видання The Economic Times з посиланням на місцевих керівників галузі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду. Індія є світовим центром ограновування алмазів.

"Ми чули з різних джерел, що будуть нові санкції, і вони почнуться з великих діамантів", - сказав ET голова Ради зі сприяння експорту дорогоцінних каменів і ювелірних виробів Віпул Шах.

"Однак ми не маємо жодного уявлення про те, в якій формі будуть введені санкції. Це вплине на зайнятість працівників алмазної галузі в Сураті (там працюють 3 млн людей), а також в Саураштрі, Амрелі і Бхавнагарі", - додав він.

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Наразі Індія може вільно експортувати необроблені камені з Росії до США та інших країн G7 за умови, що вони пройдуть істотну трансформацію в індійській алмазообробній і полірувальній промисловості, пише видання.

За словами співрозмовників видання країни G7, ймовірно, запровадять нові санкції під час зустрічі 19-21 травня в Японії напередодні ювелірної виставки в Лас-Вегасі, що відбудеться в перший тиждень червня.

Як тільки санкції почнуть діяти, з'явиться невизначеність щодо зайнятості в алмазодобувному секторі Індії, пише видання.

"Кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища порівняно з нафтовою промисловістю. Країни G7 мають переглянути це питання", - сказав один зі співрозмовників.