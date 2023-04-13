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Німеччина надала Польщі дозвіл на передачу Україні МІГ-29 із запасів НДР. Моравецький вже анонсував передачу винищувачів (оновлено)

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Німеччина надала Польщі дозвіл на передачу Україні МІГ-29 із запасів НДР. Моравецький вже анонсував передачу винищувачів (оновлено)
Уряд Німеччини надав дозвіл Польщі на відправку до України винищувачів МІГ-29 із запасів колишньої НДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

У 2002 році Німеччина продала 23 винищувачі МіГ-29 Польщі, яку Бундесвер прийняв від Національної народної армії НДР.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера наприкінці березня заявив, що в польських ВПС і сьогодні є близько десятка таких літаків. Як правило, контракти на продаж військового обладнання з Німеччини передбачають, що німецький уряд має дати згоду на можливу передачу цих озброєнь третім країнам. 

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Нагадаємо, Польща запросила дозволу в Німеччини передати Україні МІГ-29. 

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29. Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні.

"Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків. – Ред.)", – сказав Моравецький у четвер, говорячи про МіГ-29.

Він зазначив, що польськ військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки.

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За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29.

Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та терміни їх передачі.

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Топ коментарі

  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Sehr gut!
  • Yurka Gagarin
    немножко нужно посмотреть на проблему глубже и тогда придёт понимание что Германия далеко не та страна которая способна передать Украине самолёты ф16...если сказать открыто то наши вооружённые силы в данный момент времени благодаря товарищу Меркель пребывают в плачевном состоянии.К примеру из пяти подводных лодок на ходу до недавнего времени была одна.Надеюсь всё будет лучше
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Danke für die Rückmeldung. Дякую і чекаємо на регулярну логістику
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