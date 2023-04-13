"Вагнер" та розвідка РФ намагалися проникнути в спільноти геймерів, - глава Microsoft Сміт

Група "Вагнер" та російська розвідка намагалися проникнути на ігрові платформи, такі як Discord, для ведення інформаційної кампанії.

Про це пише сайт саміту світової економіки Semafor із посиланням на заяву президент Microsoft Бреда Сміта під час виступу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду

Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що команда з аналізу цифрових загроз нещодавно виявила спробу групи "Вагнер" і російської розвідки проникнути на ігрові платформи, такі як Discord.

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На його думку, росіяни частково використовують ігрові спільноти, зокрема Discord, для публікації інформації та її поширення. Він сказав, що його компанія консультує уряди з цього приводу.

Сміт закликав до створення національної стратегії зі зміцнення кіберзахисту з використанням штучного інтелекту, посилаючись на загрозу з боку Китаю та Ірану.