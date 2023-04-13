Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 13.04.2023.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Триває 414 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник поки що не відмовляється від своїх планів з окупації нашої території, незважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника.

РФ продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без особливих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території республіки Білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки Білорусь. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Студенок, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка і Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

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У окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області, російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.